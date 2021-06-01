Бывшему замначальнику таможенного поста дали 4,5 года условно за взятку

Суд в Петербурге дал экс-чиновнику 4,5 года условно. Фото: pixabay

Суд в Петербурге дал экс-чиновнику 4,5 года условно. Фото: pixabay

В Петербурге вынесли приговор должностному лицу Шкиперского таможенного поста о коррупционном преступлении.

Первый отдел по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России собрал достаточно доказательств, чтобы суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России.

Экс-начальника обвинили по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Установлено, что с ноября 2017 года по октябрь 2019 года замначальник и четыре соучастника, являющиеся также сотрудниками данного таможенного поста, получили взятку более 2 млн 400 тыс.

Дал же денежные средства эксперт по культурным ценностям, который аккредитован Минкультом РФ, за попустительство по службе.

То есть, чтобы ввозимое прошло таможенный контроль быстро и без труда.

Так, преступная деятельность должностных лиц таможенного поста привела к тому, что осуществлялась контрабанда культурных ценностей.

Сообщается, что обвиняемый сотрудничал со следствием. Таким образом Василеостровский районный суд Петербурга признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы условно сроком на 4 года 6 месяцев, также штраф в размере 100 тыс. рублей и лишение права 5 лет занимать должности на государственной службе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что чиновница получила домашний арест за взятку на 8 млн рублей.