Чиновница получила домашний арест за взятку на 8 млн рублей

В Петербурге Колпинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения Марии Орловой, обвиняемой по статье «Получение взятки». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов.
Так, директора Жилищного агентства Колпинского района Марию Орлову отправили под домашний арест до 11 июня.
Напомним, что директор Жилагентства Колпинского района и депутат Мария Орлова была задержана за получение взятки в размере порядка 8 млн. рублей.
Сообщается, что сведения по данному делу предоставил экс-заместитель главы Колпинского района. Он согласился работать со следствием.
Информация по делу гласит, что чиновники за вознаграждение обещали беспрепятственно подписывать акты выполненных работ, бумаги на оплату за их исполнение и прочее.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что замдиректор интерната предстанет перед судом за то, что выгнал больного, брал взятки на 6 млн и избил жену.