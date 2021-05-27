Чиновница получила домашний арест за взятку на 8 млн рублей

Чиновница получила домашний арест за взятку на 8 млн рублей
В суде приняли решение отправить Орлову под домашний арест. Фото: pixabay

В Петербурге Колпинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения Марии Орловой, обвиняемой по статье «Получение взятки». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Так, директора Жилищного агентства Колпинского района Марию Орлову отправили под домашний арест до 11 июня.

Напомним, что директор Жилагентства Колпинского района и депутат Мария Орлова была задержана за получение взятки в размере порядка 8 млн. рублей.

Сообщается, что сведения по данному делу предоставил экс-заместитель главы Колпинского района. Он согласился работать со следствием.

Информация по делу гласит, что чиновники за вознаграждение обещали беспрепятственно подписывать акты выполненных работ, бумаги на оплату за их исполнение и прочее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что замдиректор интерната предстанет перед судом за то, что выгнал больного, брал взятки на 6 млн и избил жену.

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