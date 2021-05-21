Замдиректор интерната предстанет перед судом за то, что выгнал больного, брал взятки на 6 млн и избил жену

ГСУ СК РФ по Петербургу сообщает, что заместитель директора психоневрологического интерната обвиняемый в получении взятки, а также в превышении должностных полномочий предстанет перед судом.

ГСУ СК РФ по Петербургу сообщает, что расследование уголовного дела 50-летнего заместителя директора одного из психоневрологических интернатов, которого обвинили по статьям «Получение взятки, превышение должностных полномочий, умышленное причинение легкого вреда здоровья» закончено.

Известно, что обвиняемый с 2016 года по 2017 год не раз брал взятки от местной жительницы на сумму более 6 млн рублей, а также взятки в виде оплаты услуг двух ресторанов города на сумму 560 тыс рублей. Это способствовало приобретению интернатом питания у этой женщины.

Зимой 2017 года он получил от индивидуального предпринимателя взятки на 370 тыс рублей, чтобы проживающие в интернате пользовались услугами именно этой организации.

Плюс ко всему в октябре 2019 года обвиняемому сообщили, что один из мужчин, находящихся в интернате — недееспособный, в связи с чем было велено выставить больного, который нуждался в медицинской помощи, а также написать в его истории болезни, что ему своевременно оказали социально-медицинские услуги.

Кроме того, 21 июня 2019 года мужчина в ходе ссоры избил свою жену, чем причинил ей легкий вред здоровью.

Совсем скоро уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что чиновнику Ленобласти, незаконно получившему 300 млн рублей, избрана мера пресечения.