Чиновнику Ленобласти, незаконно получившему 300 млн рублей, избрана мера пресечения

Чиновнику Ленобласти, незаконно получившему 300 млн рублей, избрана мера пресечения
Назначена мера пресечения. Фото : Следственный Комитет РФ

В Ленинградской области 54-летнего главу муниципального образования подозревают в незаконном предпринимательстве, в связи с чем ему назначена мера пресечения.

Следственное управление по региону сообщает, что на данный момент расследуется уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».

По информации следствия, с 2012 по 2019 год во Всеволожском районе области чиновник осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность. Он предоставлял тепло-энергию жителям населенных пунктов, хотя у него не было лицензии. Однако брать деньги с местных за услуги предприниматель не забывал.

Таким образом, доход составил не менее 300 млн рублей. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, на работе и дома у предпринимателя проводились обыски.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в Петербурге задержан подпольный оружейник: у него дома хранились пистолеты, сотни патронов, порох и 1,6 млн рублей.

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