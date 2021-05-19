В Петербурге задержан подпольный оружейник: у него дома хранились пистолеты, сотни патронов, порох и 1,6 млн рублей

Задержание подозреваемого. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Задержание подозреваемого. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге в Приморском районе города полиция задержала 46-летнего мужчину — подпольного оружейника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В Приморском районе на проспекте Испытателей дома 8, где у мужчины велось кустарное производство, уголовный розыск изъял целый арсенал.

18 мая в ходе оперативно-розыскных мероприятий, по уже возбужденному уголовному делу о незаконном хранении оружия, оперативники задержали 46-летнего неработающего петербуржца.

В его квартире был проведен обыск. Так, правоохранители обнаружили в квартире кустарное и слесарное оборудование, которое используется для изготовления оружия.

Также были найдены несколько пистолетов, сотни патронов, порох, а еще примерно 1,6 миллионов рублей.

Известно, что все изъятое оружие было похоже на переделанное, а экспертиза показала, что она вполне годиться для стрельбы.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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