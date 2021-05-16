Лес Ленобласти полон неожиданностей: найден мешок с ружьем и патронами

В Ленинградской области в лесу Киришского района был найден мешок, в котором лежало ружье и патроны. Об этом сообщается сотрудниками правоохранительных органов.

В лесу на территории Киришского района найден мешок с оружием и боеприпасами к нему.

Так, 15 мая, к правоохранителям обратились сотрудники «Транснефть-Балтики». Работники обходили нефтепродуктопровод, который проходит вдоль массива «Посадников Остров». Тогда же и была замечена интересная находка. Эксперты при плановом рейде наткнулись на белый мешок.

Как впоследствии стало известно, в неопознанном мешке было одноствольное ружье, находящееся в процессе разрушения, а также боеприпасы к нему — 5 патронов.

В данный момент «находка поехала» на экспертизу.

Ранее Gazeta.SPb писала, что мужчина не разрешил рыбачить на своей территории и достал ружье, заявив, что «Вы все здесь поляжете».