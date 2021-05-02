«Вы все здесь поляжете»: мужчина не разрешил рыбачить на своей территории и достал ружье

В Ленинградской области в Сясьстрое задержали мужчину, который угрожал рыбакам ружьем. Для того, чтобы его слова не казались пустословием, после фразы «вы здесь все поляжете» он открыл стрельбу.

Об инциденте сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Известно, что 1 мая после обеда полиции Волховского района сообщили о стрельбе на левом берегу реки Волхов близ моста в городе Сясьстрой.

Оперативники, прибывшие на место происшествия выяснили, что компания рыбаков приехала из Петербурга удить рыбу. Когда мужчины решили воспользоваться мангалом на территории данного колхоза, из полуразрушенного дома вышел агрессивный 46-летний мужчина. Он заявил, что это его личная территория и его имущество, которым рыбаки не имеют право пользоваться.

После этого «хозяин пляжа» зашел в здание колхоза, а вышел уже вооруженный ружьем. Затем выкрикнул, «вы все здесь поляжете» и несколько раз выстрелил в землю в сторону компании.

Сообщается, что пострадавших нет. Однако ружье у агрессора изъяли, а сам «ворошиловский стрелок» задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

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