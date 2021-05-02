В Тихвине оперативно задержали мужчину, выстрелившего в голову родного дяди

Подозреваемый в покушении на убийство заключен под стражу. Фото: lenobl.sledcom.ru

Подозреваемый в покушении на убийство заключен под стражу. Фото: lenobl.sledcom.ru

В Ленинградской области первого мая оперативникам сообщили о стрельбе и о ранении человека, вскоре подозреваемого удалось задержать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

На Первомай после обеда полиции рассказали, что в деревне Сукса в Тихвинском районе произошла стрельба. Кроме того, есть раненый.

Правоохранители быстро прибыли к месту происшествия и в 150 метра от деревни Сукса по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний неработающий мужчина.

Оказалось, что между родным дядей и племянником, пока они распивали алкоголь, произошла ссора. После чего мужчина выстрелил дяде в голову. Последний от травм несовместимых с жизнью скончался.

Затем злоумышленник с места происшествия скрылся. Следственный комитет по Тихвинскому району Ленобласти возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

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