В Петербурге конфликт двух граждан Узбекистана закончился поножовщиной

В Петербурге в Московском районе города по подозрению в покушении на убийство задержан гражданин Узбекистана. Об этом сообщает Gazeta.spb.ru.

В Московском районе города накануне ночью стало известно, что на улице Благодатной случилось чрезвычайное происшествие — мужчина получил ранения ножом.

Прибывшие полицейские поняли, что произошёл конфликт 35-летнего гражданина Узбекистана со знакомым. В результате чего первый первый получил ножевые ранения. Бригада скорой помощи забрала мужчину в тяжелом состоянии.

Ему диагностировали открытую травму на груди, удары в живот, поясницу. Мужчина потерял много крови.

Правоохранительные органы изъяли следы рук, след обуви, биоматериалы.

Позднее полиция по «горячим следам» за совершение данного преступления задержала 52-летнего гражданина Узбекистана. По некоторым данным, он ударил ножом знакомого после внезапной ссоры.

Сообщается, что подозреваемый не зарегистрирован в Петербурге и Ленинградской области. Известно, что возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина, разнимавший дерущихся детей, отправится в тюрьму.