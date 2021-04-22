В Петербурге конфликт двух граждан Узбекистана закончился поножовщиной

В Петербурге в Московском районе города по подозрению в покушении на убийство задержан гражданин Узбекистана. Об этом сообщает Gazeta.spb.ru.
В Московском районе города накануне ночью стало известно, что на улице Благодатной случилось чрезвычайное происшествие — мужчина получил ранения ножом.
Прибывшие полицейские поняли, что произошёл конфликт 35-летнего гражданина Узбекистана со знакомым. В результате чего первый первый получил ножевые ранения. Бригада скорой помощи забрала мужчину в тяжелом состоянии.
Ему диагностировали открытую травму на груди, удары в живот, поясницу. Мужчина потерял много крови.
Правоохранительные органы изъяли следы рук, след обуви, биоматериалы.
Позднее полиция по «горячим следам» за совершение данного преступления задержала 52-летнего гражданина Узбекистана. По некоторым данным, он ударил ножом знакомого после внезапной ссоры.
Сообщается, что подозреваемый не зарегистрирован в Петербурге и Ленинградской области. Известно, что возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина, разнимавший дерущихся детей, отправится в тюрьму.