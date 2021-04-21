В Петербурге мужчина, разнимавший дерущихся детей, отправится в тюрьму

Он толкнул одного ребенка и тот, упав, получил закрытый перелом костей правого предплечья в средней трети со смещением.

В Санкт-Петербурге мужчина отсидит два года в тюрьме за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью школьнику. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщили в СК РФ по городу.

Инцидент произошел днем 5 декабря 2020 года на детской площадке у дома на проспекте Просвещения. Там дрались два ребенка: 10 и 11 лет. Отец первого захотел их разнять и толкнул второго – мальчик упал и получил травму.

Мужчину признали виновным и отправили на два года в колонию-поселение. Также ему нужно заплатить 143 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что проводится проверка: во Всеволожском районе мужчины дрались на травмате и ноже.