Проводится проверка: во Всеволожском районе мужчины дрались на травмате и ноже

На данный момент проводится проверка по факту конфликта между арендаторами, в ходе которого применялось травматическое и холодное оружие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Накануне, 19 апреля в полицию Всеволожского района 36-летний гражданин сообщил, что в поселке Новое Девяткино произошел конфликт.

В процессе инцидента один из его участников — 41-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в 48-летнего оппонента. Однако последний в долгу не остался, достал нож и ударил им «обидчика».

По некоторой неподтвержденной информации, стычка случилась между бывшим и нынешним арендаторами. Они не поделили вещи с прежнего объекта.

Сообщается, что обоих потерпевших госпитализировали в больницу. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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