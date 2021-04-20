Полиция Петербурга задержала девушку, которая пьяная врезалась в байкера

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали девушку виновную в серьезной аварии с мотоциклистом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Женщина, которая села за руль «БМВ» в состоянии алкогольного опьянения, а впоследствии стала участницей серьезного дорожно-транспортного происшествия с участием мотоциклиста, задержана.

22-летняя девушка 18 апреля около трех часов дня на пересечении набережной Обводного канала и улицы Рыбинской села за руль автомобиля «БМВ» в состоянии алкогольного опьянения.

Игнорируя правила дорожного движения она выехала на перекресток и столкнулась с мотоциклом «БМВ». Двухколесным транспортным средством управлял 47-летний мужчина.

В результате ДТП байкера госпитализировали в тяжёлом состоянии в больницу. МВД возбудило уголовное дело.

Также Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге бригада скорой помощи госпитализировала молодого человека, попавшего под скоростной поезд «Ласточка» на севере города.