Электропоезд «Ласточка» сбил молодого человека на севере Петербурга

В Петербурге бригада скорой помощи госпитализировала молодого человека, попавшего под скоростной поезд «Ласточка» на севере города.

Инцидент на железной дороге произошел накануне, 19 апреля. Примерно в восемь часов вечера электропоезд «Ласточка», следующий из Выборга, сбил 20-летнего петербуржца, который, по всей видимости, стоял рядом с железными путями или собирался их переходить, но не заметил поезд, сообщает «Фонтанка».

Это случилось на перегоне Шувалово — Ланская. Пострадавший получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу, сейчас он находится под присмотром врачей. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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