МЧС предупреждает: в Петербурге ухудшится погода

Горожан Северной столицы предупреждают об ухудшении погодных условий в понедельник, 16 августа.

В Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу оповещают гостей и жителей города о ливнях, грозах и сильном ветре.

Как сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду.

Ведомство просит быть граждан быть внимательными и осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов рассказал, что жара может усугубить течение ковидом, особенно у людей с патологией сердца и сосудов.