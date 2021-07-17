Инфекционист рассказал, как теплая погода влияет на COVID-19

Инфекционист рассказал, как теплая погода влияет на COVID-19
Жители Петербурга наслаждаются хорошей погодой. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов рассказал, как влияет жаркая погода на состояние больных коронавирусом

Он отметил, что жара может усугубить течение ковидом, особенно у людей с патологией сердца и сосудов, сообщает радио Sputnik. Такие люди и так плохо переносят жару, а коронавирус делает их еще уязвимее.

Еще одно последствие это дегидратация, когда организм теряет жидкость, которая, по его словам, увеличивает риски интоксикации и образования тромбов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые из Великобритании провели исследования, в рамках которого выявили основные осложнения при заболевании коронавирусом. В нем приняли участие более 70 тысяч пациентов.

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