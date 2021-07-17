Ученые назвали основные осложнения при коронавирусе

Ученые назвали основные осложнения при коронавирусе
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

Многие пациенты сталкиваются с ухудшением здоровья даже после выздоровления.

Ученые из Великобритании провели исследования, в рамках которого выявили основные осложнения при заболевании коронавирусом. В нем приняли участие более 70 тысяч пациентов. Об этом пишет журнал The Lancet.

Довольно часто у людей, переболевших инфекций, выявляли почечные, сложные респираторные и системные нарушения. Также у них встречаются сердечно-сосудистые, неврологические, печеночные и желудочно-кишечные осложнения.

Эксперты убеждены, что у многих людей либо ухудшается здоровье, либо появляются долгосрочные последствия. Чаще всего осложнения бывают у людей старшего возраста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России как напряженную.

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