Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России как напряженную

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России как напряженную
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Он отметил, что эпидемиологическая обстановка все еще оставляет желать лучшего.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко, оценивая ситуацию с коронавирусом в стране, назвал ее напряженной. Об этом сегодня, 16 июля, пишет ТАСС.

Он призвал региональные власти еженедельно анализировать эпидемиологическую обстановку в субъектах России и, оценив ее, предпринимать дальнейшие действия. Мурашко добавил, что в первую очередь возможность вакцинироваться должна быть у людей из групп риска. Поэтому он рекомендовал на каждом врачебном участке подготовить список наиболее уязвимых групп населения и отдавать людям из него приоритет.

Министр также подчеркнул, что в 83 субъектах страны возобновили профилактические осмотры населения, которые пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге от коронавируса за сутки привились 19 тысяч человек.

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