В Петербурге от коронавируса за сутки привились 19 тысяч человек

Прививку в городе сделали более 1,1 миллиона граждан.

В Санкт-Петербурге с начала массовой вакцинации прививку от коронавируса сделали 1152176 человек. Первично привились около 800 тысяч горожан. Об этом сегодня, 16 июля, сообщили в Смольном.

За последние сутки на вакцинацию решились 19076 петербуржцев. На вторую прививку пришли 10,2 тысячи человек. На данный момент в городе есть 124 тысячи комплектов доз препарата. Также некоторые люди приходят на ревакцинацию – таковых за последнее время 327 человек, за последние сутки – 33 человека.

Напоминаем, что сделать прививку можно в 146 пунктах вакцинации. Некоторые из них находятся в торговых центрах, куда не нудно записывать заранее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус унес жизни 101 петербуржца за сутки.