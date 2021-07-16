В Петербурге от коронавируса за сутки привились 19 тысяч человек

В Петербурге от коронавируса за сутки привились 19 тысяч человек
Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Прививку в городе сделали более 1,1 миллиона граждан.

В Санкт-Петербурге с начала массовой вакцинации прививку от коронавируса сделали 1152176 человек. Первично привились около 800 тысяч горожан. Об этом сегодня, 16 июля, сообщили в Смольном.

За последние сутки на вакцинацию решились 19076 петербуржцев. На вторую прививку пришли 10,2 тысячи человек. На данный момент в городе есть 124 тысячи комплектов доз препарата. Также некоторые люди приходят на ревакцинацию – таковых за последнее время 327 человек, за последние сутки – 33 человека.

Напоминаем, что сделать прививку можно в 146 пунктах вакцинации. Некоторые из них находятся в торговых центрах, куда не нудно записывать заранее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус унес жизни 101 петербуржца за сутки.

вакцинация новости СПб пандемия


 

Новости партнеров
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Собчак призвала антипрививочников не ходить в места, где они могут заразить других
Собчак призвала антипрививочников не ходить в места, где они могут заразить других
Госпитализированной с COVID-19 певице МакSим стало лучше
Госпитализированной с COVID-19 певице МакSим стало лучше
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Финский залив прогрелся до плюс 27 градусов
На Софийской легковушка наехала на торопящегося пешехода
На 1-м Муринском прорвало трубу: в промоине оказалась Газель
Ученые выяснили, какой продукт поможет избавиться от жира на животе
В Петербург доставили почти 20 тысяч комплектов доз «Спутника V»
Почти полсотни маленьких петербуржцев за неделю укусили клещи
В Петербурге суд арестовал мужчину, убившего обидчика супруги
В Петербурге от коронавируса за сутки привились 19 тысяч человек