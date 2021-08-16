Дождливая и ветреная погода ожидается в Ленобласти во вторник

В некоторых районах вероятны ливни и грозы. Фото: unsplash.com

В некоторых районах вероятны ливни и грозы. Фото: unsplash.com

Во вторник, 17 августа, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. В регионе выпадут небольшие осадки.

В некоторых районах вероятны ливни и грозы. Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем ветер ожидается южный и юго-восточный, его порывы будут достигать 7-12 метров в секунду.

В ночное время суток столбики термометров покажут +10 …+15 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +23… +28.

Атмосферное давление в светлое время суток будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.