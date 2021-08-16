Во вторник в Петербург придут ливни и грозы

Во вторник, 17 августа, в Петербурге ожидается дождливая и ветреная погода. МЧС по региону предупреждает о ливнях и грозах, который настигнут город в конце дня.

Согласно данным Северо-Западного УГМС, температура воздуха составит +23–25 градусов. В ночное время суток столбики термометров покажут +13…+15 градусов.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.