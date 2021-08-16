Суперпродукт: полезные свойства кокосового масла

Кокосовое масло первого отжима полезно даже при лечении коронавируса, но употреблять его стоит в умеренных количествах. Фото: unsplash

Кокосовое масло первого отжима полезно даже при лечении коронавируса, но употреблять его стоит в умеренных количествах. Фото: unsplash

Кокосовое масло — один из самых полезных для здоровья продуктов, — заслуженно носит звание «суперпродукта». Болезни сердца, лишний вес и проблемы с кожей — лишь малый спектр недугов, с которыми можно бороться при помощи кокосового масла.

Кокосовое масло получают путем прессования сушеной или свежей белой части кокоса. Получается несколько типов продуктов, но наиболее полезными и важными являются кокосовое масло первого отжима и рафинированное кокосовое масло.

Диетолог Крис Гуннар советует добавлять масло в меню в профилактических целях: люди, регулярно употребляющие в пищу кокосовое масло, реже страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме того, кокосовое масло содержит жиры (триглицериды со средней длиной цепи), которые стимулируют сжигание калорий эффективнее, чем другие типы пищевых жиров, пишет Healthline.

Кокосовое масло помогает справляться даже с болезнью Альцгеймера: оно облегчает симптомы, обеспечивая альтернативный источник энергии для мозга. Наконец, благодаря натуральным насыщенным жирам, «суперпродукт» увеличивает количество «хорошего» холестерина в организме, снижая процент «плохого».

Масло из кокоса можно использовать и в косметических целях: сухая кожа и даже экзема могут пройти благодаря его регулярному применению. Имеются доказательства того, что кокосовое масло защищает поврежденные волосы и даже работает как несильный солнцезащитный крем, блокируя примерно 20% ультрафиолетового излучения на солнце.