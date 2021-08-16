Петербуржцы с редкими заболеваниями получат от города специальное питание

В Северной столице сделали больше список заболеваний, больных с которыми обеспечат спецпитанием. Изменения в социальный кодекс одобрили губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее город обеспечивал спецпитанием больных тяжелым раком. Теперь так будут поддерживать петербуржцев с редкими генетическими болезнями, другими патологиями. Об этом сообщает ТАСС.

Так, питательные смеси, в том числе — для внутривенного введения — получат около полутора тысяч горожан. С 2022 года на это выделят еще больше денег.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Александр Беглов рассказал, что изменилось в ситуации с коронавирусной инфекцией в Петербурге за прошлую неделю. Градоначальник заявил в эфире «Радио России», что минувшая неделя стала очень важной для Северной столицы в борьбе с пандемией. В июле нужно было добиться стабилизации ситуации.