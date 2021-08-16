Беглов рассказал, как за неделю изменилась ситуация с COVID-19

Беглов заявил, что минувшая неделя стала очень важной для Северной столицы в борьбе с пандемией. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Беглов заявил, что минувшая неделя стала очень важной для Северной столицы в борьбе с пандемией. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Александр Беглов рассказал, что изменилось в ситуации с коронавирусной инфекцией в Петербурге за прошлую неделю.

Градоначальник заявил в эфире «Радио России», что минувшая неделя стала очень важной для Северной столицы в борьбе с пандемией. В июле нужно было добиться стабилизации ситуации. В начале августа городу удалось достичь положительной динамики по основным эпидемическим показателям.

На сегодняшний день в Петербурге коэффициент распространения ковида ниже единицы. Также снизилось количество госпитализаций, а стационары постепенно возвращают к обычной работе.

На прошлой неделе начали сворачивать инфекционные койки в трех федеральных учреждениях. К сентябрю их полностью вернут к лечению плановых пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ковидный госпиталь в «Ленэкспо» почти полностью законсервируют.