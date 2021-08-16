Ковидный госпиталь в «Ленэкспо» почти полностью законсервируют

Обстановка с коронавирусом в Петербурге стабилизируется. На фоне спада заболеваемости было принято решение почти полностью свернуть ковидный госпиталь в «Ленэкспо».

В Северной столице постепенно возвращают к работе в штатном режиме инфекционные стационары, развернутые для лечения больных коронавирусом.

Петербургский губернатор Александр Беглов сообщил, что в скором времени в городе законсервируют госпиталь в «Ленэкспо», оставив только один из павильонов. До конца лета также свернут ковидные койки в трех медучреждениях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ковид-ограничения в Петербурге продлили до 29 августа. Согласно документу, в городе по-прежнему будет действовать запрет на массовые мероприятия, численностью свыше 75 человек. Заполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1,5 тысячи человек.