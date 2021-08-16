Ковид-ограничения в Петербурге продлили до 29 августа

В городском транспорте продолжится контроль за соблюдением масочного режима. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В городском транспорте продолжится контроль за соблюдением масочного режима. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Городские власти продлили действующие в Петербурге ограничения по коронавирусной инфекции. Меры будут действовать как минимум до 29 августа.

Такие изменения в постановление правительства Петербурга подписал губернатор Александр Беглов.

Согласно документу, в городе по-прежнему будет действовать запрет на массовые мероприятия, численностью свыше 75 человек. Заполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1,5 тысячи человек. Все мероприятия должны быть согласованы с властями.

В городском транспорте продолжится контроль за соблюдением масочного режима.

Напомним, 2 августа власти Петербурга сняли запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 120 заведений возобновили работу на петербургских фуд-кортах.