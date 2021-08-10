Более 120 заведений возобновили работу на петербургских фуд-кортах

Более 120 заведений возобновили работу на петербургских фуд-кортах
Все сотрудники заведений на фуд-кортах привиты. Фото: сайт администрации Петербурга

На фуд-кортах в торговых центрах Северной столицы возобновили работу более 120 заведений общественного питания. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Глава города Александр Беглов посетил ТРЦ «Галерея», где ознакомился с тем, как выполняются требования постановления правительства Петербурга, касающиеся работы точек общепита в торгово-развлекательных центрах.

Губернатор Александр Беглов посетил ТРЦ «Галерея». Фото: сайт администрации Петербурга

По состоянию на 10 августа на фуд-кортах города возобновило работу 121 заведение. Все их сотрудники привиты как минимум первым компонентом вакцины.

Отметим, запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов власти Петербурга сняли 2 августа. Согласно новым правилам, для возобновления деятельности владельцы должны разделить вход и выход для посетителей и установить электронную систему подсчета клиентов. При этом к 1 сентября все сотрудники должны пройти полный цикл иммунизации. Исключение составляют те, кто перенес заболевание COVID-19 в последние полгода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что соблюдение требований фуд-кортами в ТЦ проверяют ежедневно.

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