Соблюдение требований фуд-кортами в ТЦ проверяют ежедневно

Соблюдение требований фуд-кортами в ТЦ проверяют ежедневно
Компанию привлекут к административной ответственности. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Северной столице вновь открылись фуд-корты. Роспотребнадзор согласовал фуд-кортам в торговых центрах право возобновить работу при соблюдении условий вакцинации персонала и стандартов санитарной безопасности, отметил губернатор Александр Беглов.

Как работают фуд-кортами в новых условиях каждый день проверяют сотрудники Комитета по контролю за имуществом Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

На этой неделе проверили пять торговых центра. Проверяли ношение масок у работников, соблюдение дистанции между столами, наличие QR-кода и другого.

Из 23 проверенных фуд-кортов нарушение выявлено только в одном. В пиццерии на Коломяжском проспекте. У нее не было QR-кода. Компанию привлекут к административной ответственности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заработали фуд-корты. Gazeta.SPb специально для читателей подготовила фоторепортаж.

ККИ нарушения Смольный требования фуд-корты


 

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