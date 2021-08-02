В Петербурге заработали фуд-корты: фоторепортаж Gazeta.SPb

Горожане выстроились в очередь, чтобы поесть прям как раньше, до пандемии.

В Санкт-Петербурге сегодня, 2 августа, открылись фуд-корты, которые не работали с 17 июня 2021 года из-за ухудшавшейся эпидемиологической обстановки. Власти смягчили ограничения и попросили бизнес соблюдать ряд мер предосторожности – в противном случае, фуд-корты снова станут недоступны для посещений.

Для того, чтобы организации смогли вернуться к работе, их принудили получить QR-коды, а также вакцинировать сотрудников. Также в фуд-корты пускают ограниченное количество посетителей, чтобы можно было контролировать соблюдение ограничений.

Корреспондент Gazeta.SPb побывал на одном из фуд-кортов и запечатлел их работу. На снимках видно, что людей довольно много – они носят маски и соблюдают социальную дистанцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, какие точки общепита смогут открыться на фуд-кортах ТЦ Петербурга.