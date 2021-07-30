Какие точки общепита смогут открыться на фуд-кортах ТЦ Петербурга

Гендиректор торгово-развлекательного центра «Галерея» Дмитрий Зубков рассказал о том, что на фуд-кортах в торговых центрах Петербурга откроются только те точки общепита, которые выполнят новые требования.

Об этом он заявил в эфире программы «Петербург — город решений» на телеканале «Санкт-Петербург».

Он отметил, что ТЦ обеспечит выполнение всех тех требований, которые указаны в постановлении. Однако открыться смогут те точки общепита, которые со своей стороны выполнили требования постановления.

Напомним, работа фудкортов и аттракционов разрешается в Петербурге со 2 августа при соблюдении санитарных норм. Губернатор Александр Беглов внес изменения в 121-е постановление правительства города, сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице власти снимут самое длительное коронавирусное ограничение. Для жителей города станут доступными фудкорты в торговых центрах.