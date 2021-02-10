Петербуржцам вернут фудкорты в торговых центрах

В Северной столице власти снимут самое длительное коронавирусное ограничение. Для жителей города станут доступными фудкорты в торговых центрах.

Об этом стало известно сегодня, 10 февраля. Как сообщает «Российская газета», договоренность об открытии площадок была достигнута в ходе встречи руководителя регионального управления Роспотребназдора и представителей Смольного.

Таким образом, в городе откроются фудкорты, однако с определенными ограничениями. На данный момент список таких мер прорабатывается. Известно, что число посетителей не должно превышать 50%, а персонал обязан использовать перчатки и маски. Подобные меры на данный момент действуют во всех заведениях общепита.

Напомним, что фудкорты в торговых центрах в Петербурге были закрыты еще в ноябре прошлого года из-за резкого роста новых случаев коронавируса.

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