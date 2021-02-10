Назван порядок возвращения клиник Петербурга к работе с обычными пациентами

Власти Северной столицы разработали график перевода стационаров в штатный режим работы. В городе свободны 43% коек для больных с коронавирусом.

Об этом стало известно в среду, 10 февраля. Как сообщают в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, в городе стабилизируется ситуация с коронавирусом, поэтому часть коечного фонда вернут для лечения обычных пациентов.

Таким образом, с 15 февраля начнут обычную работу стационары Военно-медицинской Академии имени С.М. Кирова и НМИЦ им. Алмазова. Также прием начнет и детская городская больница им. Н.Ф. Филатова.

С 22 февраля к штатный прием начнут НИИ фтизиопульмонологии, Городская многопрофильная больница №2, клиническая больница святителя Луки, Городская больница №33, психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко.

Несмотря на возвращение клиник, в городе будут сохранены все необходимые резервы для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что коронавирус нашли еще у 1169 жителей Петербурга.