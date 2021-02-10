Коронавирус нашли еще у 1169 жителей Петербурга

Коронавирус нашли еще у 1169 жителей Петербурга
В Петербурге подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: pixabay

Статистика по случаям заражения COVID-19 в Петербурге продолжает. Суточный прирост заболеваемости составил 1169 человек.

Об этом стало известно сегодня, 10 февраля. Утром оперштаб по борьбе с распространением инфекции сообщил, что всего за время пандемии в Северной столице ковид подхватили 348 613 человек. Сейчас в городе насчитывается 81 672 активных больных. Стоит отметить, что от коронавируса выздоровели уже 256 704 пациентов, в том числе 3589 за сутки.

По суточной заболеваемости среди регионов вновь лидирует Москва, где заболел еще 1441 человек. На втором месте Петербург, а на третьем месте — Подмосковье с 650 случаями. В Ленобласти заболели еще 204 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что психолог назвал способы борьбы с «коронавирусной тревогой».

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