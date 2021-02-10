Психолог назвал способы борьбы с «коронавирусной тревогой»

Психолог назвал способы борьбы с &#171;коронавирусной тревогой&#187;
Крючников считает, что все должны осознать, что пандемия идет на спад. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

После ослабления коронавирусных ограничений многие люди столкнулись с социофобией. Об этом рассказал психолог, директор Центра практической психологии Сергей Крючников.

По его словам, сейчас меры и ограничения по коронавирусу не такие строгие, и люди начали возвращаться к обычной жизни. При этом некоторым приходиться бороться со страхом, поскольку они видят в других источник вируса, передает радио Sputnik.

Чтобы справиться с тревогой, человеку нужно проявить терпение и свыкнуться с мыслью, что человеческое общество не может быть отделено друг от друга социальной дистанцией. Крючников считает, что все должны осознать, что пандемия идет на спад.

Для победы над страхом нужно думать о позитивных моментах общения и держать в голове, что общение — это приятно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам рассказали о противопоказаниях для ношения респиратора.

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