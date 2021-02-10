Россиянам рассказали о противопоказаниях для ношения респиратора

Респираторы будут бесполезны для детей, а также людей с бородой или усами.Фото: unsplash

Респираторы будут бесполезны для детей, а также людей с бородой или усами.Фото: unsplash

Люди, страдающие хроническими заболеваниями легких, сердца и рядом психических расстройств должны проконсультироваться с врачом перед использованием респираторов.

Об этом РИА Новости рассказала директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова. Кроме масок, от заражения коронавирусом могут защитить респираторы FFP2, но у них есть свои минусы.

По словам Велдановой, людям тяжело дышать в респираторах, поэтому их лучше не носить тем, у кого проблемы с дыхательной или сердечно-сосудистой системой, а также людям с некоторыми психическими расстройствами.

Кроме того, респираторы будут бесполезны для детей, а также людей с бородой или усами, потому что не будет плотного прилегания к коже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор зарегистрировал быстрый тест на коронавирус.