Роспотребнадзор зарегистрировал быстрый тест на коронавирус

Точность нового экспресс-теста не хуже предыдущего, поэтому он может стать основным анализом. Фото: pixabay

Точность нового экспресс-теста не хуже предыдущего, поэтому он может стать основным анализом. Фото: pixabay

Роспотребнадзор зарегистрировал созданный российскими учеными экспресс-тест для диагностики коронавируса. Он будет справляться с задачей в четыре раза быстрее, чем ПЦР-тест.

Как сообщают «Известия», экспресс-тесту «АмплиСенс SARS-CoV-2-IT» потребуется час-полтора на определение в анализах патогена, а обычный ПЦР-тест дает результат через четыре-пять часов.

При этом точность нового экспресс-теста не хуже предыдущего, поэтому он может стать основным анализом. Однако, по словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Камиля Хафизова, если в мазке мизерное количество вирусных частиц, то ПЦР-тест покажет лучшие результаты.

Новый тест можно делать на том же оборудовании и он не требует дополнительного обучения персонала. Стоимость также не отличается.

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