Россиян старше 60 лет включили в приоритетную группу вакцинации от COVID-19

Вакцинация должна быть как можно более массовой, чтобы кампания оказалась эффективной и смогла остановить пандемию. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Вакцинация должна быть как можно более массовой, чтобы кампания оказалась эффективной и смогла остановить пандемию. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Граждан РФ старше 60 лет включили в группу приоритета первого уровня при вакцинации от коронавирусной инфекции.

Соответствующий приказ российского Министерства здравоохранения о внесении изменений в календарь профилактических прививок во вторник, 9 февраля, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Приоритетная категория также включает в себя медицинских работников и педагогов, сотрудников социальных служб и многофункциональных центров и граждан, проживающих в социальных учреждениях. Кроме того, первоочередно получат вакцину люди, страдающие хроническими болезнями бронхолегочной или середечно-сосудистой систем, сахарным диабетом и ожирением, а также жители всех городов, население которых превышает 1 млн человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в ближайшее время откроется еще 28 пунктов вакцинации от коронавируса.