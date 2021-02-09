В Петербурге появятся еще 28 пунктов вакцинации от коронавируса

В Петербурге появятся еще 28 пунктов вакцинации от коронавируса
Вакцинация должна охватить как можно большее количество горожан, чтобы кампания показала свою эффективность. Фото: pixabay

Во вторник, 9 февраля, в аппарате вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева сообщили, что город заключил дополнительное соглашение с Минздравом РФ об открытии 28 новых пунктов вакцинации от COVID-19.

Отметим, что на данный момент в Санкт-Петербурге принимают пациентов 108 прививочных пунктов, 97 из которых развернуты на базе бюджетных медицинских учреждений, а еще 11 — в частных больницах. Таким образом, общее число мест в городе, где можно сделать прививку от коронавируса, вскоре увеличится до 136 пунктов.

С момента запуска кампании по иммунизации населения в городе на Неве получили инъекции 117,5 тысяч человек, а 23,4 тысячи из них прошли полный цикл вакцинации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Евросоюз принял заявку на регистрацию российского «Спутника V». В случае положительного ответа, отечественную вакцину будут поставлять в европейские страны.

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