Путин утвердил план противодействия коррупции до 2024 года

Правительство до середины октября должно внести предложения по улучшению отчетности о доходах чиновников. Также нужно заняться вопросом усиления общественного контроля за проблемой взяточничества. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

До начала первого зимнего месяца Генеральная прокуратура должна подготовить предложения по детализации информации о доходах, которые публикуются в сети.