Путин утвердил план противодействия коррупции до 2024 года

Путин утвердил план противодействия коррупции до 2024 года
Также нужно заняться вопросом усиления общественного контроля за проблемой взяточничества. Фото: скриншот
Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы.
Правительство до середины октября должно внести предложения по улучшению отчетности о доходах чиновников. Также нужно заняться вопросом усиления общественного контроля за проблемой взяточничества. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
До начала первого зимнего месяца Генеральная прокуратура должна подготовить предложения по детализации информации о доходах, которые публикуются в сети.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин назвал города, которые газифицируют первыми. Так, ими стали города, входящие в проект «Чистый воздух». Среди них: Красноярск, Братск, Магнитогорск, Липецк, Медногорск и другие.
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