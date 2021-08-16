Путин поручил газифицировать первыми города проекта «Чистый воздух»

Путин поручил газифицировать первыми города проекта «Чистый воздух»
Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» и Минэнерго обеспечить газификацию этих городов в первую очередь. Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин назвал города, которые газифицируют первыми. Так, ими стали города, входящие в проект «Чистый воздух».

Среди них: Красноярск, Братск, Магнитогорск, Липецк, Медногорск, Новокузнецк, Нижний Тагил, Омск, Челябинск, Норильск, Череповец и Чита. Об этом сообщает сайт Кремля.

Президент поручил «Газпрому» и Минэнерго обеспечить газификацию этих городов в первую очередь. Ответственные за это предоставят результаты работы до начала октября этого года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на 7-й Красноармейской улице женщина отравилась угарным газом. В Петербурге в Адмиралтейском районе произошло чрезвычайное происшествие — случился пожар. В Адмиралтейском районе города на 7-й Красноармейской улице прошлой ночью пожарные тушили возгорание в доме 22-24. Происшествие, в несчастью, не обошлось без пострадавших.

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