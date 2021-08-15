На 7-й Красноармейской улице женщина отравилась угарным газом

На 7-й Красноармейской улице женщина отравилась угарным газом
Пожар произошел в доме на 7-й Красноармейской улице. Фото: скриншот google/maps

В Петербурге в Адмиралтейском районе произошло чрезвычайное происшествие — случился пожар.

В Адмиралтейском районе города на 7-й Красноармейской улице прошлой ночью пожарные тушили возгорание в доме 22-24. Происшествие, в несчастью, не обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и области.

Оказалось, что тушить пожар прибыло 22 спасателя и четыре единицы техники.

Сообщение о возгорании поступило сотрудникам пожарной охраны в 00:05. Локализовать его получилось лишь через 34 минут, к 00:39.

«MKRU» сообщает, что в квартире на четвертом этаже сгорела комната общей площадью 20 квадратных метров. Возможно именно оттуда и была госпитализирована женщина с отравлением угарным газом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в ангаре на Малой Митрофаньевской улице локализовали.

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