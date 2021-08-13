Пожар в ангаре на Малой Митрофаньевской улице локализовали

Горожане заметили дым от пожара на Малой Митрофаньевской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Горожане заметили дым от пожара на Малой Митрофаньевской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Пожар на Малой Митрофаньевской улице локализовали. Дым от него было видно из отдаленных районов.

Возгорание случилось в пятницу, 13 августа, в доме №3 на Малой Митрофаньевской улице. В пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Петербургу уточнили, что цельнометаллический ангар размером 20х25 метров и пристройка размером 3х25 метров выгорели по всей площади.

Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». Судя по снимкам, дым от пожара был виден с разных уголков города.

В 07:53 ранг пожара снижен до первого номера, возгорание локализовано.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сигнал о ЧП поступил дежурному части в 6:10. К месту происшествия оперативно выехали 25 сотрудников на пяти спецмашинах.