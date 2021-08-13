Полыхающий ангар на Малом Митрофаньевском шоссе тушат 25 спасателей

В Адмиралтейском районе Петербурга пожар в цельнометаллическом ангаре тушат более 20 спасателей.

Возгорание случилось в пятницу, 13 августа, в доме №3 на Малом Митрофаньевском шоссе. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 6:10. К месту происшествия оперативно выехали 25 сотрудников на пяти спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в цельнометаллическом ангаре размером 15х25 метров происходит горение. Площадь горения уточняется.

Пожару присвоен ранг 1-БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

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