Полыхающий ангар на Малом Митрофаньевском шоссе тушат 25 спасателей

Полыхающий ангар на Малом Митрофаньевском шоссе тушат 25 спасателей
Загорелся ангар на Малом Митрофаньевском шоссе. Фото: скриншот google/maps

В Адмиралтейском районе Петербурга пожар в цельнометаллическом ангаре тушат более 20 спасателей.

Возгорание случилось в пятницу, 13 августа, в доме №3 на Малом Митрофаньевском шоссе. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 6:10. К месту происшествия оперативно выехали 25 сотрудников на пяти спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в цельнометаллическом ангаре размером 15х25 метров происходит горение. Площадь горения уточняется.

Пожару присвоен ранг 1-БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Народной улице вспыхнули две иномарки.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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