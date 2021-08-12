На Народной улице вспыхнули две иномарки

В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Вечером 12 августа в Невском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 21:59. На Народной улице, 30 загорелась машина.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, автомобиль марки «Фольксваген» выгорел по всей площади, у рядом стоящего автомобиля марки «Ниссан» оплавились фары и бампер.

Справиться с огнем удалось в 22:25. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колтушах произошел пожар из-за оставленного на зарядке телефона.