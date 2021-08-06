В Колтушах произошел пожар из-за оставленного на зарядке телефона

В Колтушах произошел пожар из-за оставленного на зарядке телефона
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Колтушах произошел крупный пожар из-за оставленного на зарядке телефона. Проводилась эвакуация.

Возгорание случилось вечером в пятницу, 6 августа, на втором этаже дома № 22/3 в Школьном переулке. В трехкомнатной квартире загорелась комната площадью 12 квадратных метров.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, прибывшие на место спасатели эвакуировали 20 человек, включая двоих детей. Обошлось без пострадавших.

По словам 35-летней хозяйки жилища, возгорание могло произойти из-за того, что она поставила телефон на зарядку в удлинитель и ушла на улицу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели локализовали крупный пожар в доходном доме Голубева на Железноводской.

новости СПб пожар эвакцация


 

Новости партнеров
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
"Вакцина от ковида - не эликсир бессмертия": доктор Мясников объяснил смерти после двух этапов вакцинации
Азмун не уйдёт, Белотти не приедет. Какие трансферы ждать от «Зенита»?
Азмун не уйдёт, Белотти не приедет. Какие трансферы ждать от «Зенита»?
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянка выкинула собаку из окна из-за съеденных денег
За год смертность в России возросла на более чем 14%
Десять спасателей потушили полыхающий гараж на Караваевской
В Колтушах произошел пожар из-за оставленного на зарядке телефона
В Петербурге оштрафовали гидроциклиста, сумевшего скрыться от полиции
Автомобилист отправил в больницу двух детей во Всеволожске
В 43 мобильных пунктах Петербурга можно вакцинироваться без записи
В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID