В Колтушах произошел пожар из-за оставленного на зарядке телефона

В Колтушах произошел крупный пожар из-за оставленного на зарядке телефона. Проводилась эвакуация.

Возгорание случилось вечером в пятницу, 6 августа, на втором этаже дома № 22/3 в Школьном переулке. В трехкомнатной квартире загорелась комната площадью 12 квадратных метров.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, прибывшие на место спасатели эвакуировали 20 человек, включая двоих детей. Обошлось без пострадавших.

По словам 35-летней хозяйки жилища, возгорание могло произойти из-за того, что она поставила телефон на зарядку в удлинитель и ушла на улицу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели локализовали крупный пожар в доходном доме Голубева на Железноводской.