Спасатели локализовали крупный пожар в доходном доме Голубева на Железноводской

Спасатели локализовали пожар в доме №13 на Железноводской улице. Движение транспорта на участке перекрыли.

Возгорание случилось сегодня, 6 августа, в доходном доме Голубева. К месту ЧП прибыли 29 спасателей на семи спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в жилом доме происходило горение кровли на площади 50 квадратных метров, а также в 3-х комнатной квартире выгорела комната площадью 10 «квадратов» и коридор на площади 5 «квадратов».

Сведения о пострадавших уточняются. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «Экстренные службы Санкт-Петербурга» соцсети «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен ранг пожара 1БИС.