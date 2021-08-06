Спасатели локализовали крупный пожар в доходном доме Голубева на Железноводской

Спасатели локализовали крупный пожар в доходном доме Голубева на Железноводской
Участок улицы на Железноводской перекрыли. Фото: "Экстренные службы Санкт-Петербург" "Вконтакте"

Спасатели локализовали пожар в доме №13 на Железноводской улице. Движение транспорта на участке перекрыли.

Возгорание случилось сегодня, 6 августа, в доходном доме Голубева. К месту ЧП прибыли 29 спасателей на семи спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в жилом доме происходило горение кровли на площади 50 квадратных метров, а также в 3-х комнатной квартире выгорела комната площадью 10 «квадратов» и коридор на площади 5 «квадратов».

Сведения о пострадавших уточняются. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «Экстренные службы Санкт-Петербурга» соцсети «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен ранг пожара 1БИС.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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