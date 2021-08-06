Пожар в доме на Железноводской улице тушат 29 спасателей

Пожар в доме на Железноводской улице тушат 29 спасателей
Пожар произошел в доме 13 на Железноводской улицею Фото: скриншот google.maps

В Василеостровском районе Петербурга спасатели тушат квартиру жилого дома. Пожару присвоили ранг 1БИС.

Возгорание случилось в пятницу, 6 августа, в доме 13 по Железноводской улице. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 13:02. К месту происшествия оперативно выехали 29 спасателей на семи спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, по предварительной информации, в жилом доме происходит открытое горение из 2-х окон.

В 13:11 из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен ранг пожара 1БИС. Причины появления огня не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Большевиков 12 пожарных тушили магазин.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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