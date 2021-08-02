На Большевиков 12 пожарных тушили магазин

В результате инцидента никто не пострадал.

В Невском районе в ночь на 3 августа загорелся магазин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на проспекте Большевиков. Там загорелся магазин площадью 30 квадратных метров. Огонь успел распространиться на пять квадратных метров. На место прибыли три единицы техники и 12 пожарных. На данный момент пожар удалось потушить.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Непонятно, что стало причиной инцидента и каковы его последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что террористы признались, что подожгли леса Турции. Организация, запрещенная в стране, взяла вину на себя.