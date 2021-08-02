Террористы признались, что подожгли леса Турции

Террористы признались, что подожгли леса Турции
Лесные пожары в Турции. Фото: скриншот Twitter

Организация, запрещенная в стране, взяла вину на себя.

Организация «Дети огня», признанная подразделением Рабочей партии Курдистана, члены которой признаны в Турции террористами, взяла на себя вину за лесные пожары. Об этом пишет газета Yeni Safak.

В организации объяснили, что таким образом борются с властями. Террористы хотят «поставить турецкий режим на колени потоком огня», пока они не научат «понимать другой язык». В газете сказано, что организация не первый раз устраивает поджоги – один из случаев был год назад.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже говорил, что подозревает «Детей огня» в происходящем. Напоминаем, что лесные пожары начались в конце июля: они добрались докурортов Антальи, Бодрума и Мармариса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Турции в аварии погибли четыре россиянина.

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