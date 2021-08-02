В Турции в аварии погибли четыре россиянина

В Турции в аварии погибли четыре россиянина
16 человек лежат в больнице, среди них есть дети. Фото: Baltphoto

Еще 16 человек получили различные травмы.

В Турции сегодня, 2 августа, произошла авария с участием туристического автобуса, в результате которой погибли четыре гражданина России. Об этом пишет ТАСС.

Известно также, что как минимум 16 человек получили травмы, они сейчас находятся в больницах. Среди потерпевших есть дети. ДТП случилось в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции. Автобус перевозил 22 российских туристов, которые завершали свой отдых. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство оказалось на встречной полосе и перевернулось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Турции пропал молодой петербуржец. Камеры видеонаблюдения зафиксировали туриста, когда он выходил из отеля, но ночевать он не вернулся. В его номере родственники обнаружили вещи, ноутбук и документы.

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