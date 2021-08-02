В Турции пропал молодой петербуржец

В Турции пропал молодой петербуржец
Студент из России прилетел в Стамбул в ночь на 16 июля. Фото: pixabay.com

В турецком городе Стамбул во время отдыха пропал 20-летний уроженец Петербурга. Правоохранители начали розыск.

Молодой человек прибыл в Турцию в ночь на 16 июля и вечером 29 числа должен был улететь в Вильнюс, однако домой он не вернулся и на связь не выходит. Как сообщил телеканал «РЕН ТВ», из-за пропажи молодого человека в Турцию также прилетели его родители.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали туриста, когда он выходил из отеля, но ночевать он не вернулся. В его номере родственники обнаружили вещи, ноутбук и документы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что юг Турции охватили лесные пожары. Власти Турции назвали возможные причины возникновения ЧП.

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